“C’è posta per te”, il regalo di Cinzia a sua madre: l’incontro con Marco Bocci e Giulia Michelini

“Non ho rispettato il dolore di mia madre”. Con queste parole si presenta Cinzia negli studi di “C’è posta per te”. Cinzia è la figlia di Carmela ma si sente in colpa per come ha trattato sua mamma dopo che una tragedia nel 2016 ha colpito la loro famiglia: Lorenzo, l’altro figlio, perde la vita dopo un incidente in moto e una conseguente crisi respiratoria. Aveva solo 22 anni. Ciò che dilania Cinzia è stato l’atteggiamento che ha tenuto dopo: “Non sono stata capace di stare vicina a mia mamma. Lei ha fatto di tutto per me, mi ha anche pagato uno psicologo, mentre io non riuscivo più a vivere dalla paura dii perdere altre persone che amavo”.



E così, dopo una lunga lettera in cui le ha promesso di comportarsi diversamente in futuro e di starle vicino, ecco la sorpresa della serata per mamma Carmela: Marco Bocci e Giulia Michelini sono scesi dalle scale dello studio andandole incontro e abbracciandola. “Questa deve essere un’occasione per ripartire - le hanno detto i due attori - e se la nostra presenza qui può servire noi siamo felicissimi. Siete due donne fortissime che si spalleggiano a vicenda”.



Marco ha regalato a Cinzia un bracciale con il segno dell’infinito: “Ogni volta che ti succede una cosa bella devi pensare che ti resterà dentro per sempre”. L’attore ha anche ballato un valzer con Carmela, che non ha saputo trattenere la felicità.