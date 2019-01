"C’è posta per te", la sorpresa di Al Bano e Romina Power

Lacrime e commozione già dai primi minuti a "C'è posta per te". La puntata di sabato 19 gennaio si è aperta con la storia di Annamaria e Giacomo, sposati per oltre 40 anni. Dal 2017 però lui non c’è più, e Annamaria non è stata più la stessa. Per questo Armando, Claudio e Giuseppe - i loro tre figli - hanno deciso di regalarle una serata all’insegna dell’emozione: per riavere la loro mamma, quella di sempre.



Dietro la busta di "C'è posta per te" sono spuntati Al Bano e Romina Power, la coppia della canzone italiana che per tanti anni è stata la colonna sonora della storia d'amore tra Annamaria e Giacomo. “Non devi arrenderti, non ci credo che una donna come te si arrenda” le ha detto il Leone di Cellino. E Romina le ha letto la lettera che il marito Giacomo le aveva consegnato il giorno del loro matrimonio.



Per chiudere un consiglio: “Bisogna riempirsi la vita d’amore ogni giorno”. E ora forse Armando, Claudio e Giuseppe ritroveranno la loro mamma, quella di sempre. Il tutto si è chiuso con una performance live di Al Bano e Romina, che hanno cantato ‘Ci sarà’, con Annamaria che non ha saputo trattenere le lacrime per l’emozione.