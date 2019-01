Maria De Filippi torna a fare emozionare i telespettatori con nuove storie a " C'è posta per te ". Sabato 12 gennaio in prima serata su Canale 5 il people show amatissimo dal pubblico televisivo avrà tra gli ospiti la star internazionale Ricky Martin . Sul canale Facebook ufficiale del programma è stata anticipata una piccola clip che mostra l'arrivo in studio, applauditissimo, del cantante.

Come sempre a farla da padroni sono i sentimenti e le emozioni della gente comune, gente che scrive per ricongiungersi a una persona amata, per una persona cara che non vede da troppo tempo per una persona con la quale si sono interrotti dei rapporti importanti. Ma come sempre a "C’è Posta per Te" si vivranno anche momenti di svago e grande divertimento tra sorprese e risate con personaggi famosi.