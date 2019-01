"Amici", torna il talent di Maria De Filippi e... raddoppia

La classe, ad oggi, è formata da 14 elementi. Per il ballo: Miguel Chavez, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mowgli, Mimmi e Gianmarco Galati; per il canto: Giordana Angi, Tish, Mameli, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo, Giacomo Eva, Jefeo e Alberto Urso. Chi saranno gli allievi che conquisteranno con il loro talento l’accesso alla fase clou del programma? Chi di loro proseguirà il cammino verso il serale?



Per seguire quotidianamente la preparazione artistica degli allievi di questa diciottesima edizione intanto da non perdere è il daytime del lunedì (ore 16.10) che trasmette la striscia sulla vita nella scuola tra lezioni, studio, prove e kit da sfide.