"Amici", tensione tra le squadre dopo l'ultima sfida del sabato

Anche gli allievi di Sparta hanno una loro visione su cosa non funziona nella squadra avversaria. Per Tish sono più preparati ma non hanno una strategia precisa, mentre la ballerina Arianna pensa che il problema sia la poca coesione tra di loro e lo rivela a Giordana: "Si affidano troppo a te e Mameli, mettono il loro destino nelle vostre mani e non va bene". Dello stesso parere la leader del gruppo: "E' vero, io non vorrei sentirmi responsabile anche per loro ma è così invece. Io sono positiva, ma perdo sempre".



In puntata è stata data la possibilità ai gruppi di mescolarsi, ma entrambi le parti hanno rifiutato. A mente fredda i ragazzi di Atene hanno dei ripensamenti: "Almeno un cambio va fatto e dobbiamo farlo adesso. Potremmo cambiare Daniel con Jefeo". Una discussione accesa tra Mameli e Jefeo fa però naufragare questa ipotesi e i ragazzi decidono quindi di lasciare le cose come stanno.



Anche il professore Zerbi è preoccupato e analizza la situazione con la squadra: "Scegliete dei pezzi che non siete in grado di affrontare. Dove fermarvi un attimo e considerare per prima cosa di cambiare le squadre e poi capire singolarmente chi siete come artisti, quali pezzi fanno per voi. Perché una volta usciti di qui, se non sapete quale messaggio mandare al pubblico, siete già finiti".