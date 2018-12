15 dicembre 2018 17:17 "Amici": Giusy perde la sfida, Gianmarco è il nuovo allievo della scuola Tiene stretto il suo banco Daniel che ha vinto contro Samuele

Nell'ultimo appuntamento dell'anno con "Amici", trionfa la squadra Sparta. La ballerina Giusy (Atene), rinuncia all'immunità e perde la sfida contro Gianmarco che diventa un nuovo allievo della scuola di Maria De Filippi mentre la ragazza va via in lacrime. Resta invece il cantante Daniel, che ha vinto contro il giovane Samuele. Con "Una foto di me e di te" marco carta ha emozionato l'intero studio. "Amici" tornerà sabato 12 gennaio 2019.

La puntata si apre con una discussione tra la maestra Celentano e i due allievi Marco e Mowgly. Alessandra aveva chiesto ai ragazzi di indossare culotte e mezze punte per la sigla iniziale. Ma i due si sono presentati in tuta e scarpe. "Non abbiamo un fisico da ballerini classici. Mettere culotte e mezze punte significa metterci in ridicolo". L'insegnante di classica chiede l'espulsione dei ragazzi. Il resto dei docenti è contrario alla richiesta di Alessandra. "Prenderò personalmente un provvedimento disciplinare per questi ragazzi", conclude la Celentano.



PRIMA SFIDA A SQUADRE



Nella prima prova si scontrano Giordana e Mameli (Atene) contro Tish e Alberto (Sparta). Vince Sparta. Scendono, poi, al centro dello studio Arianna (Sparta) contro Mimmi (Atene). Balla con loro Elena D'Amario. Vince Atene. E' scontro anche tra Jefeo (Sparta) e Alessandro (Atene). Vince di nuovo Sparta e gli allievi della squadra Atene sono a rischio eliminazione con una sfida immediata. Sparta batte Atene 2 a 1 nella prima sfida a squadre della puntata.



Maria spiega che quest'anno si chiede agli allievi di decidere a chi assegnare l'immunità nella propria squadra, scegliendo tra tre criteri: 1) Darla a chi ha più talento 2) Nessuno deve essere immune 3) Darla a chi è considerato un anello debole della squadra. La squadra Atene assegna l'immunità a Giusy perché la vede più debole.



I professori avevano scelto proprio Giusy per la sfida diretta contro un esterno. Nonostante l'immunità "accetta" di ballare contro Gianmarco. A valutare le performance c'è Mauro Mosconi, maestro e coreografo. Vince la sfida Gianmarco e Giusy lascia la scuola in lacrime.

"Amici", Giusy perde la sfida e lascia la scuola Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci