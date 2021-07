"Il bikini della pallamano è sessista", Pink si offre di pagare la multa inflitta alle norvegesi in short

In short al posto del bikini sessista: ecco come è scesa in campo la nazionale norvegese di pallamano Tgcom24 1 di 7 Facebook / Balonmano Playa RFEBM 3 di 7 4 di 7 Axel Heimken/kolektiff Instagram / handballandslagene 5 di 7 AxelHeimken/kolektiff Facebook / Norges Håndballforbund 6 di 7 Sasa Pahic Szabo / kolektiff Facebook / Norges Håndballforbund 7 di 7 Uros Hocevar/Kolektiff Instagram / handballandslagene 8 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

La sabbia del campo di pallamano da spiaggia dei campionati europei di Bulgaria si fa rovente. Ed entra in gioco anche Pink: la cantante statunitense si è offerta di pagare la multa inflitta dalla Federazione alla nazionale femminile norvegese che ha giocato la finale per il terzo posto contro la Spagna in short. "Il bikini è sessista e imbarazzante", avevano gridato le atlete scandinave fin dalla prima gara, contestando il regolamento che imponeva alle giocatrici uno slip che non coprisse più di 10 centimetri di glutei. Da qui la protesta in short, col rischio squalifica. Alla fine è arrivata solo una multa da 1.500 euro. Ma in aiuto arriva l'artista americana.