Fin dalla prima gara hanno contestato, con il supporto dell'allenatore, la divisa prevista dal regolamento, che contemplava uno slip che coprisse non più di 10 centimetri di glutei. "E' sessista e imbarazzante", avevano commentato per bocca del loro capitano. Così, nella finale per il terzo posto contro la Spagna, agli Europei di Bulgaria, le atlete della nazionale norvegese di beach handball, la pallamano da spiaggia, sono scese in campo in short. Contravvenendo, dunque, al regolamento e rischiando la squalifica.