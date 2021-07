"Bikini sessista", atlete di pallamano norvegesi multate per non averlo indossato

La squadra femminile norvegese di pallamano in spiaggia è stata multata per non aver indossato lo slip del bikini durante una partita contro la Spagna durante i campionati europei di Bulgaria. Inizialmente la nazionale scandinava aveva rischiato la squalifica, ma giuria e federazione hanno optato per una sanzione di 1.500 euro per "l'abbigliamento improprio". Le regole degli Europei stabiliscono infatti l'obbligo di indossare slip e non pantaloncini.