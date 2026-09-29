Il 14 settembre è invece arrivata l'approvazione per Maddox, 25 anni, che da "Maddox Chivan Jolie-Pitt" è passato a "Maddox Chivan Jolie". Resta ancora da definire la situazione di Vivienne, gemella di Knox: la 18enne ha presentato a luglio la propria istanza, nello stesso giorno in cui ha raggiunto la maggiore età, per modificare "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt" in "Vivienne Marcheline Jolie". L'udienza è stata fissata per il 2 novembre. I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono sei in totale. Oltre a Zahara, Maddox, Shiloh, Vivienne e Knox, fa parte della famiglia anche Pax, che ha 22 anni.