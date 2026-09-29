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Per Zahara Marley Jolie il cognome "Pitt" non fa più parte del nome ufficiale. Lunedì 28 settembre un giudice della California ha approvato senza obiezioni la richiesta della 21enne, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che da "Zahara Marley Jolie-Pitt" è diventata "Zahara Marley Jolie". La decisione segue quelle già prese da altri figli della coppia. A riportare la notizia è People, che ha consultato i documenti del tribunale.
La procedura per il cambio di nome era stata avviata il 9 giugno, sulla base di un documento datato 28 aprile, presentato pochi giorni dopo l'istanza del fratello Maddox. Nel mese di luglio Zahara e Maddox hanno inoltre pubblicato sul Los Angeles Daily Journal gli avvisi legali richiesti dalla normativa californiana.
La scelta della giovane, tuttavia, era già emersa pubblicamente. A maggio, durante la cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta, il suo nome era stato pronunciato senza "Pitt". Un precedente risaliva invece al novembre 2023, quando, durante il discorso tenuto in occasione del suo ingresso nell'associazione studentesca femminile Alpha Kappa Alpha, si era presentata come "Zahara Marley Jolie".
Zahara è la terza figlia della coppia a rinunciare ufficialmente al cognome paterno. Shiloh, che oggi ha 20 anni, aveva presentato la richiesta nel 2024, proprio nel giorno del suo 18° compleanno, chiedendo di eliminare "Pitt" dal proprio nome.
Il 14 settembre è invece arrivata l'approvazione per Maddox, 25 anni, che da "Maddox Chivan Jolie-Pitt" è passato a "Maddox Chivan Jolie". Resta ancora da definire la situazione di Vivienne, gemella di Knox: la 18enne ha presentato a luglio la propria istanza, nello stesso giorno in cui ha raggiunto la maggiore età, per modificare "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt" in "Vivienne Marcheline Jolie". L'udienza è stata fissata per il 2 novembre. I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono sei in totale. Oltre a Zahara, Maddox, Shiloh, Vivienne e Knox, fa parte della famiglia anche Pax, che ha 22 anni.
La decisione di Zahara arriva in un contesto familiare segnato da una lunga e complessa separazione. Pitt, oggi 62enne, e Jolie, 51 anni, hanno interrotto la loro relazione nel 2016 dopo dodici anni insieme, due dei quali trascorsi da marito e moglie. Il divorzio è stato formalizzato nel dicembre 2024. People evidenzia inoltre una particolare coincidenza legata alle date dei cambi di nome. L'approvazione per Maddox è arrivata esattamente dieci anni dopo il 14 settembre 2016, data associata a un presunto episodio avvenuto durante un volo privato.
Secondo le fonti citate all'epoca, durante quel volo Pitt avrebbe avuto con uno dei figli un comportamento verbalmente violento e fisico. L'attore fu quindi sottoposto a un'indagine per sospetto abuso su minori. Gli accertamenti dell'FBI si conclusero senza attribuire a Pitt responsabilità, mentre il Dipartimento per i servizi all'infanzia e alla famiglia della contea di Los Angeles chiuse la propria indagine senza riscontrare abusi.
Nel luglio 2024 una fonte vicina all'attore aveva descritto a People i rapporti con i figli ormai adulti parlando di "praticamente nessun contatto", mentre le visite con quelli più piccoli continuavano. La situazione, secondo una fonte citata dalla stessa rivista a settembre, sarebbe rimasta difficile. "C'è pochissima comunicazione in questo momento", aveva riferito la fonte, definendo la situazione "una tragedia".
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