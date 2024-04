non è più lo stesso. Il cantante messosi in luce nella scorsa edizione di " Amici ", per il suo talento e la creatività ma anche per un temperamento decisamente forte, torna con un nuovo singolo , " Primo al mondo ", e una nuova immagine. "Spesso quando si è giovani ci si dimentica dell’importanza di alcuni momenti e del reale significato che questi possono avere - spiega lui -. Attraverso la metafora della 'prima volta' ho voluto rappresentare questa consapevolezza, e il senso di inadeguatezza che ne può scaturire”. La canzone è stata scritta a quattro mani con Andrea Bonomo e prodotta da Renzo Stone.

Vorrei partire dal singolo che viene definito l'inizio di un nuovo percorso. In cosa è un nuovo percorso?

E' un percorso più sincero. La musica va a periodi, così come la vita. Questo è un nuovo periodo della mia vita e ne consegue che anche la musica cambi. Il singolo appena pubblicato è una prova della mia evoluzione musicale, credo che oggi la mia musica sia più matura ma soprattutto più sincera rispetto a tutto quello che ho fatto sentire fino adesso.

Per quale motivo dici questa cosa?

Perché il mio è uno stato d'animo. Questa musica l'ho fatta in maniera diversa. Quando cominci a lavorare al fianco di persone che hanno molti anni di esperienza, come ho fatto io con Andrea Bonomo, l'autore, e con il produttore Renzo Stone, hai modo di apprendere molte cose e capire alcuni parametri in più di come si evolve la musica. Ho fatto miei questi insegnamenti e li ho messi in pratica, e questo singolo è una dimostrazione.

Dici che la tua musica cambia in parallelo a come cambi tu. E in questo anno dalla tua uscita da "Amici" a oggi come sei cambiato?

Sono sicuramente più consapevole di me stesso, mi conosco un po' di più rispetto a come ero prima, e guardando anche le cose che ho fatto ho modo di ragionarci: se c'è qualcosa che non mi piace lo affronto. E lo stesso vale per la musica. Stando in studio tutti i giorni se qualcosa non mi convince faccio il possibile per migliorarla. Tutti i giorni lavoro con persone nuove, faccio networking con più artisti che posso per evolvermi.

Ti penti di qualcosa guardando al passato?

Non mi è piaciuto come magari mi sono rapportato in quel momento alla musica, ma non lo rinnego perché è stato comunque un momento di formazione per me.

Mentre eri nella scuola, tu avevi messo in mostra anche un carattere diciamo bello esuberante, spiccato, hai lavorato anche su quello?

Certo, ho lavorato su me stesso, con le persone che mi hanno circondato da quando sono uscito: la discografica, il management e altre persone del settore musicale. Ci siamo seduti e ci siamo detti: "Ok, questo è quello che è successo fino adesso. Ora, cosa vogliamo pensare per il dopo?". Ho limato alcuni comportamenti e alcuni atteggiamenti nei confronti della musica e sono molto soddisfatto per quello che è venuto fuori con questa canzone.



Hai parlato di un confronto con diversi musicisti, puoi farmi qualche nome?

Sì, mi sono confrontato con gli artisti che magari incontravo in occasioni come concerti, release party... Non saprei dire un nome anche perché magari è stato un discorso di pochi minuti, mi sembrerebbe esagerato dire che mi sono messo a parlare con quell'artista, però anche pochi minuti mi hanno fatto capire delle cose. Tanti diversi artisti, il mondo della musica sembra enorme ma in verità è veramente piccolo.

A livello di scrittura come stai lavorando? Nel senso che in questo momento esce appunto Primo al Mondo, quanti brani più o meno hai pronti o su cui stai lavorando?

"Primo al mondo" l'ho scritta a quattro mani con Andrea Bonomo, grandissimo autore ma anche un amico. E il produttore è Renzo Stone stessa cosa, un grandissimo produttore e anche un amico. Infatti dico amico perché tuttora stiamo lavorando insieme a nuove musiche. Ho tantissime musiche dal momento che lavoro anche da casa, la prima cosa che faccio la mattina, anche mentre faccio colazione, vado al microfono. Ho comprato una fotocamera e ho preso in affitto uno studio di registrazione, dove faccio i contenuti da solo. Mostro la realtà, canto e basta, capito? La mia vita funziona così.

Ti sei dato qualche obiettivo a breve termine?

Dopo questo singolo c'è la speranza di un Ep prima dell'estate che mi possa fare un tour estivo.