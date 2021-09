Venezia 78, Penelope Cruz incanta sul red carpet 1 di 42 2 di 42 3 di 42 IPA 4 di 42 5 di 42 IPA 6 di 42 7 di 42 8 di 42 9 di 42 10 di 42 11 di 42 IPA 12 di 42 IPA 13 di 42 14 di 42 IPA 15 di 42 16 di 42 17 di 42 IPA 18 di 42 IPA 19 di 42 IPA 20 di 42 IPA 21 di 42 IPA 22 di 42 IPA 23 di 42 IPA 24 di 42 25 di 42 26 di 42 27 di 42 28 di 42 29 di 42 30 di 42 31 di 42 32 di 42 33 di 42 34 di 42 35 di 42 36 di 42 37 di 42 38 di 42 39 di 42 40 di 42 41 di 42 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si ride, ci si diverte e si riflette con "Competencia Oficial", il film degli argentini Gastón Duprat e Mariano Cohn in concorso nella quarta giornata della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Star della pellicola la strepitosa coppia formata da Penelope Cruz e Antonio Banderas, riunita sul set per mettere in scena l'egocentrismo, il narcisismo degli attori, il voler essere in primo piano, le sfide sul set, le provocazioni.