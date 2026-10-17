Nel suo intervento, Vasco Rossi ringrazia Spagnoli per "la gioia, la professionalità" e gli anni vissuti fianco a fianco. Lo chiama "il mio complice sul palco" e ricorda di averlo voluto con sé fin dall'inizio: "Guido si occupò dell'assunzione, io della scelta". Poi spiega cosa è accaduto: durante le prove, sul palco e alla presenza di due persone, c'è stato un diverbio. "Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace".