Vasco Kom Collezione, arrivano le figurine dedicate al rocker

Centocinquanta figurine, dalle scuole salesiane alla svolta sessantottina, fino ad arrivare ai sold out negli stadi; per completare un album che punta tutto sull'effetto nostalgia. E poi anche le carte special edition, metallizzate o olografiche, in edizione limitata. I fan grazie alle figurine hanno inoltre la possibilità di vincere i biglietti del tour estivo 2023 già sold out. Dopo che il suo tour negli stadi del 2022 è stato quello di maggior successo, il Komandante torna infatti con altri dieci concerti, ai quali si aggiunge la data zero di Rimini, il 2 giugno . Un'altra estate rovente per Vasco Rossi, che si prepara a bissare il successo dello scorso anno.

Le date del tour 2023

Quest'anno sarà la città romagnola ad accogliere l'anteprima del tour, una tradizione ormai consolidata per Vasco che nella data zero scalda i motori prima della partenza vera e propria della grande carovana "Vasco Live. On the road again". Il tour che toccherà piazze in gran parte rimaste fuori dal tour dei record del 2022, a partire da Bologna, "la prima volta" di una partenza da casa per il rocker emiliano, con ben quattro date allo stadio Dall'Ara, il 6,7,11 e 12 giugno. Si prosegue verso sud con doppia data a Roma, il ritorno all’Olimpico il 16 e 17 giugno. Si passa quindi in Sicilia, a Palermo il 22 e 23 giugno con un doppio evento allo stadio La Barbera che non veniva concesso da oltre 25 anni e, infine, a Salerno, il 28 e 29 giugno allo stadio Arechi.