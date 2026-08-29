"Giudice, mi faccia andare a casa perché deve uscire un mio brano su Spotify e devo fare le storie su Instagram per promuoverlo". È questo l'appello rivolto dalla 26enne alla giudice Chiara Valori durante l'udienza tenuta nel carcere milanese di San Vittore. Lamedica, assistita dall'avvocata Alessia Pontenani, ha invocato clemenza facendo riferimento alle proprie esigenze artistiche e professionali.