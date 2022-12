Tiziano Ferro "disturbato" dalla figlia Margherita: "La mia piccola star"

Il cantautore stava tentando di registrare un'intervista video per promuovere il suo ultimo disco "Il mondo è nostro". Accanto a lui c'è la piccola Margherita, di cui si sentono in sottofondo solo simpatici gridolini e lallazioni e si intravede la manina. A nulla servono i continui tentativi del cantautore di cominciare un discorso, sempre interrotto dalla figlia ,che cerca di ripetere le sue parole e fa strani versi, facendolo spesso scoppiare a ridere.

Un video divertente ed emozionante, che mostra per la prima volta Tiziano Ferro nell'inedita versiona di padre alle prese con la sua piccola star, come la definsice lui stesso a corredo della clip.



Tanti i commenti tra i follower di Ferro e tra i colleghi: "Mi sento male", ha scritto la cantante Emma Marrone. "Mi esplode il cuore", aggiunge Madame. Le fa eco Paola Iezzi con “Mi sciolgo”. "Ti vuole doppiare lei stavolta", dice invece Laura Pausini, "La dolcezza", è quanto scrive Aurora Ramazzotti, che presto sarà mamma.



Nemmeno un mese fa Ferro aveva condiviso un altro emozionante video in cui i suoi due bambini, seduti in poltrona, per la prima volta lo hanno visto in televisione, chiamandolo papà: "Papà, papà, papà. C’è tutto il senso della mia vita dietro questa parola pronunciata in maniera così innocente, così dolce.

Se è vero che il rispetto è la forma più alta di amore allora vi dico che anche questi due nanetti vi ringraziano. Perché hanno rispettato la lontananza di papà e voi vi siete presi cura di lui mentre era lontano, affinché potesse sentirsi accolto ed amato come non mai.Vi vogliamo bene...", aveva scritto il cantautore, suscitando anche in quell'occasione una pioggia di commenti commossi da parte di follower e colleghi.

Tiziano Ferro è diventato papà

Ferro aveva annunciato l'arrivo di Margherita e Andres, 9 e 4 mesi, lo scorso febbraio con un post su Instagram e una foto in cui tiene i due bimbi in braccio mentre suo marito Victor Allen li abbraccia tutti a tre: "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra", ha scritto il cantautore: "Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo.

Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!", ha concluso.

Tiziano Ferro e Victor Allen, un amore indelebile Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 chi 4 di 11 instagram 5 di 11 chi 6 di 11 instagram 7 di 11 facebook 8 di 11 chi 9 di 11 instagram 10 di 11 chi 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo scorso settembre Ferro è tornato a parlare di Margherita e Andres durante un'intervista a Rolling Stone, dove ha confessato che non farà loro il passaporto italiano. Il marito Victor Allen, infatti, non può risultare sul documento. "Avrebbero solo svantaggi, avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale se stessero male, solo io potrei andare al pronto soccorso. È aberrante. Al di là dell’essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce. Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto. Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo. So che, se vengo in tour, Victor può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire".

Poi ha aggiunto: "Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere Margherita e Andres, non è certo stata una passeggiata, non ti spiego per quale strada, ma la verità è che qualunque strada è faticosa".