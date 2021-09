Tiziano Ferro mostra il suo amore "indelebile" per il marito Victor... con un nuovo tattoo

Nel post Ferro ha scelto una frase tratta dal testo del suo brano "Il destino di chi visse per amare", dall'album "Accetto miracoli" uscito proprio nel 2019, anno delle sue nozze. "Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai / Attraversando un'epoca Poi sei arrivato tu con quel sorriso che irrompe / Come la terra che trema e il mondo che cambia". Una dedica piena d'amore che sancisce la sua intensa relazione con Victor, uno dei traguardi più importanti della sua vita.

Leggi Anche Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen: nozze blindate a Sabaudia

"Con il matrimonio Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere", aveva detto il cantante a "Vanity Fair" svelando le sue nozze segrete: "Una verità che, come ai tempi del mio coming out, spero possa essere utile a qualcuno".

Coming out sofferto e difficile da ammettere come ha sempre raccontato Ferro: "Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la mia storia. Solo le chiese, il mio inconscio, i miei quaderni; qualche cuscino, la mia mente e le sue stanze. Solo io, a guardarmi ogni mattina allo specchio, senza apprezzarmi. Per poi ricominciare. Finché ho conosciuto l’amore...".

Di tatuaggi l'artista ne sfoggia altri sul suo corpo, tutti dedicati a persone importanti della sua vita, dai genitori al fratello Flavio, a ricordare legami che restano per sempre nel cuore... e sulla pelle.