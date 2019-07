Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen: nozze blindate a Sabaudia

La notizia, riportata da Vanity Fair e Dagospia non arriva del tutto inaspettata. Da giorni Tiziano Ferro aveva "seminato" indizi sui social con messaggi misteriosi come: "Qual è la cosa che non vedete l’ora di fare questa settimana? Io ne ho due, segrete". Una di quelle era probabilmente il suo matrimonio. L'artista e Victor sono insieme da tre anni, secondo quanto riporta Vanity Fair, e si erano già sposati a Los Angeles lo scorso 25 giugno. Sabato 13 luglio le nozze civili a Sabaudia, in Italia.



Sempre molto geloso della sua vita privata, Ferro ha detto a Vanity Fair: "Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere". Al matrimonio erano presenti anche i genitori del cantante. Niente regali ma donazioni a un centro di salvataggio per cani voluto da Victor e al reparto oncologico dell’ospedale di Latina. Sulle fedi due date diverse, quella delle nozze a Los Angeles e quella della celebrazione italiana.