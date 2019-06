Tiziano Ferro torna negli stadi: annunciato il tour per il 2020

Dopo l'uscita settimana scorsa del singolo "Buona (Cattiva) sorte", primo estratto dal nuovo album "Accetto miracoli", atteso per il 22 novembre, Tiziano Ferro annuncia il suo ritorno negli stadi. E' stato infatti ufficializzato il "TZN 2020", tour che lo vedrà impegnato in dodici date tra il 30 maggio e il 15 luglio. Si parte da Lignano Sabbiadoro per finire a Roma.