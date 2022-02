Tiziano Ferro è diventato papà: "Benvenuti Margherita e Andres, con voi inizia la nostra vita"

"Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri - continua Ferro -. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo".

Nel post il cantante non dice nulla della provenienza dei due bambini, anzi, spiega che eventualmente sarà loro la decisione, al momento giusto, per raccontarsi. "Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l'amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene T, V, M, A", conclude nel post.