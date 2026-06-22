"This is Wonderland" incanta Milano: Alice, Pinocchio e Peter Pan nel più grande parco delle fiabe d'Italia
Oltre 40mila metri quadrati di installazioni luminose, musical, spettacoli dal vivo e scenografie monumentali per un viaggio tra fantasia e meraviglia pensato per tutta la famiglia
Che cosa succede quando grandi e piccoli si ritrovano immersi nelle pagine di tre favole senza tempo, tra giochi di luce, musica, coreografie spettacolari e il fascino delle sere d'estate? Succede che per qualche ora il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia, lasciando spazio alla meraviglia, alla voglia di stare insieme e a quella capacità di stupirsi che troppo spesso si perde crescendo. È l'effetto di "This is Wonderland", l'esperienza immersiva che ha appena aperto a Milano e che trasforma Alice nel paese delle meraviglie, Pinocchio e Peter Pan in un unico grande racconto da vivere.
Il più grande parco delle fiabe d'Italia
Negli spazi del Mind Milano Innovation District, l'area che ha raccolto l'eredità di Expo 2015, prende forma quello che gli organizzatori definiscono il più grande parco delle fiabe d'Italia. Oltre 40mila metri quadrati di installazioni luminose, scenografie monumentali e ambientazioni immersive accolgono i visitatori ogni sera in un percorso pensato per coinvolgere adulti e bambini. La versione 2.0 del classico lunapark che incontra la fascinazione di grandi classici dell'infanzia fatta propria dall'immaginario Disney, le possibilità offerte dalle più recenti tecnologie in fatto di illuminazione, l'animazione e la magia del musical, costumi e intrattenimento.
Un'unica avventura in tre storie
La novità di questa edizione è l'incontro tra tre personaggi iconici della letteratura per ragazzi. Alice invita a esplorare il confine tra immaginazione e realtà, Pinocchio racconta il valore della crescita attraverso errori e trasformazioni, mentre Peter Pan celebra il potere dei sogni e la capacità di non smettere di cercarli. Le tre storie mantengono la propria identità ma si intrecciano in una narrazione unica che accompagna il pubblico lungo tutto il percorso.
Un'esperienza immersiva
A rendere viva l'esperienza contribuiscono gli artisti che popolano il parco. Attori itineranti, performer e circensi compaiono lungo il tragitto, trasformando la passeggiata in uno spettacolo continuo. Tra installazioni luminose e scenografie d'impatto, ogni area è pensata per offrire occasioni di interazione e stupore.
Tre musical e il teatro dei burattini
La proposta artistica comprende tre musical originali dedicati alle fiabe protagoniste dell'evento, oltre a un teatro dei burattini che ripropone le storie con più repliche nel corso della serata. Gli spettacoli diventano così parte integrante dell'esperienza, alternandosi ai momenti di esplorazione libera del parco.
Un'esperienza per tutta la famiglia
Accanto agli spettacoli trovano spazio attrazioni ispirate al mondo del lunapark, attività di truccabimbi, aree dedicate al gioco, food truck e uno shop con merchandising ufficiale. Un insieme di proposte che trasforma la visita in una serata da condividere in famiglia, tra intrattenimento, fantasia e voglia di trascorrere del tempo insieme all'aria aperta.
Il progetto
"Questa edizione rappresenta al meglio la nostra visione: creare scenari in cui il pubblico non si limita a osservare, ma ne entra a far parte", spiega Roberto Fantauzzi, Ceo e founder di Lux Entertainment, la società che firma il concept creativo, gli allestimenti e la produzione degli spettacoli. Fondata nel 2021, l'azienda si è affermata nel panorama dell'intrattenimento immersivo con progetti come Balloon Museum, Christmas World e Color Hotel, portando le proprie produzioni in Europa, Asia e America.