"This is Wonderland" incanta Milano: Alice, Pinocchio e Peter Pan nel più grande parco delle fiabe d'Italia

Che cosa succede quando grandi e piccoli si ritrovano immersi nelle pagine di tre favole senza tempo, tra giochi di luce, musica, coreografie spettacolari e il fascino delle sere d'estate? Succede che per qualche ora il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia, lasciando spazio alla meraviglia, alla voglia di stare insieme e a quella capacità di stupirsi che troppo spesso si perde crescendo. È l'effetto di "This is Wonderland", l'esperienza immersiva che ha appena aperto a Milano e che trasforma Alice nel paese delle meraviglie, Pinocchio e Peter Pan in un unico grande racconto da vivere.