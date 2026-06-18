"Io - risponde Gian Luca - avevo conosciuto Raffaella nel 2001 quando ero stato chiamato per affiancarla per la sua sicurezza, poi lei mi ha chiesto di restare e di diventare una persona di sua fiducia, il rapporto si è evoluto professionalmente poco alla volta. Mi ha insegnato ogni cosa. Mi diceva che i giovani sono come le pietre grezze che possono essere trasformate in diamanti. Ho avuto l'onore di avere una grande maestra di vita". A Raffaella nel periodo del lockdown, stiamo parlando del 22 di aprile del 2020 "le viene diagnosticata questa malattia bruttissima, eravamo all'Argentario, poi veniamo a Roma, per farla curare a prendiamo l'appuntamento con questo professore e praticamente il 4 di maggio arriva il referto, la diagnosi tremenda a quel punto io ero seduto in ufficio con lei che stava scrivendo. Le chiedo che fai? E lei mi risponde: l testamento te lo voglio leggere, dico no per cortesia. Questo avviene di domenica, il lunedì davanti a Sergio Japino mi chiama Raffaella in ufficio: abbiamo deciso: con tono sereno, solo tu sei in grado conosci tutto di me, le mie abitudini, cosa mi piace, cosa detesto, devi portare avanti tutte le cose che io ho fatto in tutti questi anni. Ti voglio adottare, ma guarda decidi subito, ora".