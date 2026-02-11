Lago di Garda in Love: c’è amore nell’aria

Sabato per celebrare il riconosciuto protettore degli innamorati, San Valentino, a Sirmione in centro storico si terranno spettacoli itineranti e musica dal vivo intorno al Castello Scaligero, come se si vivesse in una favola antica. A Lazise invece Romeo e Giulietta si materializzeranno sulla Terrazza dell’Amore, con rappresentazioni evocative, affiancate da teatro di strada e animazioni nel centro storico. A Valeggio sul Mincio nel pomeriggio ci saranno gioco e coinvolgimento per le famiglie (nido degli affetti per eccellenza), con iniziative e feste in maschera per i più piccoli. Il nostro viaggiatore si può lasciar trascinare in esperienze immersive e fortemente legate al territorio come la ciaspolata notturna “Sotto le stelle dell’Amore” a Ferrara di Monte Baldo, oppure nei percorsi narrativi nel cuore del borgo di Soave con installazioni luminose; a Torri del Benaco si terranno laboratori, mentre a Garda si può stringere il legame amoroso richiedendo il “Sigillo d’amore”, ossia la pergamena personalizzata con i nomi scritti a mano in caratteri gotici. E per concludere la serata al meglio ci saranno le cene romantiche e le visite esclusive all’interno di castelli e borghi murati quali Montagnana e Avio.