Lago di Garda in Love: c’è amore nell’aria

© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Viaggio nelle bellezze intorno al Lago per 3 giorni divertenti insieme a chi si vuoledi Nadia Baldi
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Ha un fascino speciale il lago in inverno decorato con le tinte rosso-passione dell’occasione: da venerdì 13 a domenica 15 febbraio il Lago di Garda è il palcoscenico più romantico d’Italia per “Lago di Garda in Love - Lungolago d’Amore” alla sua IX edizione. Nel week end di San Valentino il nostro viaggiatore, attratto dalla magia del lago, si sposta sul Benaco nell’itinerario degli 11 comuni coinvolti nell’evento - Sirmione, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda e Ferrara di Monte Baldo con i “friends” Montagnana, Soave e Avio - in compagnia di chi preferisce, per il piacere di stare insieme divertendosi in centinaia di iniziative in programma.
Da venerdì il Lago di Garda accoglie come ogni anno migliaia di persone e innamorati che arrivano da tutto il mondo; ad inaugurare il singolare palcoscenico diffuso dedicato all’amore, alla scoperta del territorio e al turismo fuori stagione, venerdì a Garda alle 17,30 una cerimonia darà il via ufficiale e accenderà il “Rosso di sera”, ovvero l’illuminazione rossa sui principali monumenti delle località coinvolte: il palazzo del Municipio di Garda, la Dogana Veneta a Lazise, il Castello Scaligero di Torri del Benaco e Porta Verona di Soave. I mercatini in love, con artigianali prodotti tipici - “prodotti con il Cuore” - animeranno con le loro bancarelle il lungolago, poi la musica live e l’intrattenimento avranno inizio. A Castelnuovo del Garda si terrà un concerto dedicato alle emozioni e alle colonne sonore dell’amore, che saranno il sottofondo, qui come negli altri borghi, per i selfie accanto ai grandi cuori, appositamente allestiti per gli scatti più originali da condividere sui canali social dell’evento #lagodigardainlove #lungolagodamore. Fra le esperienze più suggestive dell’intera manifestazione c’è “un bacio ad alta quota”, il bacio che sale fino a sfiorare i 1.800 metri di altitudine con la Funivia di Malcesine–Monte Baldo.
Per chi ama il trekking ci sono diversi percorsi da provare: il primo va da Lazise a Bardolino (5 Km) o anche fino a Garda (9 km) per godersi scorci di lago indimenticabili; il secondo è il Sentiero dell’Amore di Ferrara di Monte Baldo, l’itinerario che collega il paese con la contrada Castelletti. Adatto a tutti, con dolci saliscendi e tratti pianeggianti attraverso il bosco di carpini, noccioli, pini, per concludere poi l’anello in circa 40 minuti. E poi c’è Sentiero di Silvia nel cuore storico di Soave, uno dei Borghi più belli d’Italia, dove non si deve mancare di fermarsi ad ammirare l’imponente castello.
Sabato per celebrare il riconosciuto protettore degli innamorati, San Valentino, a Sirmione in centro storico si terranno spettacoli itineranti e musica dal vivo intorno al Castello Scaligero, come se si vivesse in una favola antica. A Lazise invece Romeo e Giulietta si materializzeranno sulla Terrazza dell’Amore, con rappresentazioni evocative, affiancate da teatro di strada e animazioni nel centro storico. A Valeggio sul Mincio nel pomeriggio ci saranno gioco e coinvolgimento per le famiglie (nido degli affetti per eccellenza), con iniziative e feste in maschera per i più piccoli. Il nostro viaggiatore si può lasciar trascinare in esperienze immersive e fortemente legate al territorio come la ciaspolata notturna “Sotto le stelle dell’Amore” a Ferrara di Monte Baldo, oppure nei percorsi narrativi nel cuore del borgo di Soave con installazioni luminose; a Torri del Benaco si terranno laboratori, mentre a Garda si può stringere il legame amoroso richiedendo il “Sigillo d’amore”, ossia la pergamena personalizzata con i nomi scritti a mano in caratteri gotici. E per concludere la serata al meglio ci saranno le cene romantiche e le visite esclusive all’interno di castelli e borghi murati quali Montagnana e Avio.
Al risveglio domenica 15 il nostro viaggiatore può andare alla scoperta lenta del territorio, camminando (o procedendo in carrozza) sulle sponde del lago e soffermandosi nei preziosi esempi di architettura medievale, come i castelli scaligeri affacciati sul Lago (Malcesine, Torri del Benaco, Sirmione, Lazise, l'antica rocca del Castello di Valeggio sul Mincio con la suggestiva Torre Tonda), le Ville storiche, gli scorci di paesaggio da fotografare per immortalare i riflessi suggestivi sullo specchio del lago. A Montagnana si visita il Mastio di Ezzelino e poi ci si ferma ai mercatini, a Soave si seguono i percorsi romantici con il sottofondo di concerti, mentre a Garda lo show cooking sarà al contempo un modo per imparare l’arte culinaria ed uno spettacolo. A Torri del Benaco i colori dei coriandoli e delle maschere incorniceranno il Carnevale in Love, con sfilate, scherzi a tema e animazioni. A Ferrara di Monte Baldo dopo aver passeggiato sul Sentiero dell’Amore si terranno degustazioni di prodotti tipici golosi. A Sirmione la musica itinerante sarà la colonna sonora della festa, come il teatro di strada incentrato su spunti d’amore. Poi arriverà il fatidico e struggente momento del tradizionale “Bacio lungo un minuto” sotto alla spettacolare cascata di Soffi d’Amore: si scambierà a Lazise e sarà il culmine conclusivo, che per molti rappresenterà l’occasione per promettersi amore eterno.