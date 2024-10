Questo è infatti il quadro necessario a Robert Smith per dare vita a otto canzoni in cui affrontare il suo mondo perduto. Che è un mondo di affetti che vanno perdendosi, ferite che si sommano e conti inevitabili da fare con il tema della mortalità. Che viene affrontato direttamente in "And Nothing Is Forever", in cui Smith parla della paura che abbiamo di morire da soli, e indirettamente in "I Can Never Say Goodbye", scritta dopo la morte improvvisa di suo fratello Richard. Superata la soglia dei 60 anni Robert Smith è una persona diversa da quella che nel 1982 declamava in "One Hundred Years" "Non importa se moriremo tutti". Ora la morte è una realtà meno lontana e meno romanticamente idealizzabile e tocca farci i conti. E oggi Smith ha trovato piuttosto nelle parole della poesia "Dregs" del poeta decadente inglese Robert Dowson ("Questa è la fine di ogni canzone che cantiamo"), le liriche da cui far germogliare tutto il progetto. In tutto questo filo conduttore è quello della solitudine, in molte situazioni della vita ma anche di fronte alla morte.