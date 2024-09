Roger O'Donnell dei Cure ha il cancro: "In terapia da 11 mesi"

Roger O'Donnell, tastierista dei Cure, da quasi un anno combatte contro il cancro. Il 68enne musicista, perno della band guidata da Robert Smith, ha reso noto che a settembre dello scorso anno gli è stata diagnosticata "una forma molto rara e aggressiva di linfoma" e da 11 mesi è in terapia. Su Instagram ha postato una foto in cui appare con i capelli corti e ha ironizzato: "Non sono così per scelta...".