Simon Gallup dice addio ai Cure: "Sono stufo di tradimenti"

“A malincuore non sono più un membro dei Cure! Buona fortuna a tutti”, con un messaggio su Facebook il bassista Simon Gallup ha annunciato di aver detto addio alla band capitanata da Robert Smith. Moltissimi i fan che hanno reagito alla notizia esprimendo il loro profondo dispiacere. E quando uno di loro gli ha chiesto preoccupato se la decisione fosse legata alla sua salute, il musicista britannico, 61 anni, ha risposto: "Sto bene... mi sono solo stufato dei tradimenti", non meglio specificando a quali tradimenti si riferisca. Il gruppo, che è intanto in procinto di pubblicare nuova musica, non si è ancora espresso sulla inaspettata decisione di Gallup.