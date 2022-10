Taylor Swift da record: "Midnights" è l'album più ascoltato in un giorno nella storia di Spotify

Leggi Anche Taylor Swift canta le sue tredici notti insonni

Taylor Swift è abituata a polvelizzare record e primati (il precedente "Evermore" aveva venduto oltre un milione di copie a livello globale in una settimana), ma l'esordio esplosivo del disco ha sorpreso anche lei. "Come sono fortunata ad aver voi là fuori capaci di far succedere qualcosa di così incredibile? Cioè, cosa è appena successo?", ha commentato Taylor Swift su Twitter dopo aver visto il debutto di "Midnights". Da settimane i fan si preparavano ad ascoltare il nuovo lavoro dell'artista, arrivato a due anni di distanza da "Folklore" e "Evermore".

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

Anche la piattaforma si è complimentata per il successo. "Prima ancora che l’orologio battesse la mezzanotte del 22 ottobre, Taylor Swift ha battuto il record di album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify. Congratulazioni" ha twittato l'account ufficiale di Spotify.

Leggi Anche Taylor Swift batte tutti i record con il suo album "Evermore"

Il concept album notturno, prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz, racchiude le storie di 13 notti insonni della Swift, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante.

Leggi Anche Taylor Swift batte Whitney Houston e fa la storia: è lei la regina delle classifiche

Poco dopo l'uscita dell'album, rilasciato il 21 ottobre a mezzanotte, Taylor Swift ha annunciato la release in digitale della deluxe edition "Midnights (3am Edition)" contenente altre sette canzoni inedite. "Sorpresa! Penso a "Midnights" come a un concept album, con le sue tredici canzoni che formano un'immagine completa delle intensità di questa mistificante, pazza ora", ha scritto sui social la Swift presentando le tracce aggiuntive. "Ecco altre canzoni che abbiamo scritto durante il viaggio per cercare i magici 13. Le chiamo le tracce delle 3am. Ultimamente ho amato la sensazione di condividere più del nostro processo creativo con voi, come facciamo con le tracce di From The Vault. Quindi sono le 3 del mattino e ve li sto dando ora".

Intanto la Swift ha rilasciato il videoclip ufficiale del singolo "Anti-Hero" e "Bejeweled". "Anti-Hero" è scritto e diretto dalla stessa Taylor, nel quale rappresenta le sue più grandi paure, la lotta contro la depressione e il sentirsi fuori luogo. "Il video di Anti-Hero, che ho scritto e diretto, è qui. Guarda le immagini del mio incubo e i pensieri invadenti messi in scena in tempo reale, con l'aiuto di Mike Birbiglia, John Early e Mary Elizabeth Ellis che meravigliosamente interpretano i miei nipoti e mia nuora. Comunque, sempre grata alla mia incredibile direttrice della fotografia Rina Yang", ha annunciato l'artista presentando il video.

Leggi Anche Taylor Swift, a New York la sua carriera diventa materia universitaria

"Bejeweled" invece è una rilettura in chiave moderna di Cenerentola in cui la protagonista, invece di ambire a diventare la moglie del principe, preferisce farsi dare le chiavi del castello. Un video ricco di amici e ospiti speciale, come lo ha descritto Taylor presentandolo sui social. "Diretto da questa stanca ragazzotta pacchiana. Devo farlo con le mie miglioi amiche Haim (la band femminile composta dalle tre sorelle Este Arielle, Danielle Sari e Alana Mychal), la più grande delle grandi Laura Dern, l'icona del burlesque e del glamour Dita Von Teese, il genio e la vera dama Pat McGrath e il mio partner in "Midnights" Jack Antonoff. Vi amo così tanto ragazzi. Rimani scintillante là fuori".