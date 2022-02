Taylor Swift, a New York la sua carriera diventa materia universitaria

Al Clive Davis Institute della New York University è iniziato il primo corso in assoluto su Taylor Swift . Avete sentito bene, proprio sulla cantante di "Shake it off" e "Look what you made me do". Variety ne dà notizia raccontando come le lezioni, tenute dalla giornalista di Rolling Stone Brittany Spanos, siano basate sia sull'evoluzione musicale che sull'attività imprenditoriale della popstar. Partito il 26 gennaio, il corso proseguirà fino al 9 marzo.

"Questo corso propone di indagare sia il fascino che le avversioni nei confronti di Taylor Swift, attraverso letture ravvicinate della sua musica e in relazione alla sua crescita come artista e celebrità", recita la descrizione del corso del Clive Davis Institute che è presieduto dal musicista e critico musicale Jason King, che ha ospitato in passato lezioni tenute da altri musicisti come Questlove dei The Roots e Q-Tip. Un nuovo programma didattico per l'ateneo quindi che si aggiunge a corsi musicali già presenti focalizzati su altre star come Paul McCartney o Joni Mitchell.

Anche se al momento non è ancora confermato, la cantante è attesa in cattedra per una lezione speciale, mentre l'insegnante Brittany Spanos ha spiegato che viene studiato come la cultura e la politica abbiano circondato e influenzato la Swift nella sua crescita fino a diventare una donna matura dentro l'industria musicale contemporanea: "Mi occupo di Taylor Swift da quando ho iniziato la mia carriera di scrittrice dieci anni fa e sono una sua super fan da ancora più tempo. È un tale onore poter condividere la mia esperienza da Swiftie con un gruppo di studenti. Spero di aiutarli a ripensare a come interagire con una delle stelle più grandi e talvolta divisive del mondo".

