Demon Albarn attacca Taylor Swift e lei lo "scarica" via social

Damon Albarn ha rilasciato un'intervista al Los Angeles Times in cui ha parlato della scrittura delle canzoni e dei musicisti contemporanei. Sollecitato dal giornalista sul nome di Taylor Swift, Albarn si è detto sicuro che lei non scriva le sue canzoni. All'obiezione del suo interlocutore che insisteva sul fatto che le scrivesse da sola o le co-scrivesse, il leader dei Blur e dei Gorillaz ha spiegato convinto : "Non conta. So che cosa significa essere co-autori. È una cosa diversa dall’essere autori. Non lo dico con disprezzo, dico solo che c’è una bella differenza fra un songwriter che scrive da solo e uno che scrive con altri. Non significa che il risultato possa essere parimenti buono. Voglio dire, Ella Fitzgerald non ha scritto una canzone in vita sua". Parole che ovviamente hanno fatto infuriare Taylor Swift .

La popstar di "folklore" ha pubblicato così un tweet di fuoco allegando il lancio del quotidiano americano all'intervista che recita: "Albarn esprime anche i suoi pensieri su alcuni degli artisti musicali di oggi in vetta alle classifiche. Billie Eilish? 'Penso che sia eccezionale.' Taylor Swift? 'Lei non scrive le sue canzoni'”.

E nel messaggio è passata al contrattacco: "Damon Albarn, ero una tua grande fan finché non ho letto questa cosa. Scrivo tutte le mie canzoni. La tua affermazione è completamente falsa e parecchio dannosa. Non ti devono per forza piacere le mie canzoni, ma cercare di screditare il mio lavoro è una merda". E ha poi ironicamente aggiunto in un seguente tweet: "Nel caso te lo stia chiedendo, ho scritto questo tweet da sola".

Tanti fan e collaboratori della popstar si sono schierati al suo fianco, stizziti dalle parole fuori luogo del leader dei Blur. Tra questi Aaron Dessner dei National (è al fianco della Swift da "folklore"): "Non so perché Damon Albarn voglia screditare il songwriting brillante di Taylor, ma detto da uno che ha schiacciato il pulsante 'record' in studio con lei… le tue affermazioni sono lontanissime dalla verità… è ovvio che non hai la minima idea di come lei scriva e lavori".

Poco dopo sono arrivate le scuse di Damon Albarn, che ha scritto: "Sono totalmente d'accordo con te. Ho avuto una conversazione sulla scrittura delle canzoni e purtroppo è stata ridotta a clickbait. Chiedo scusa senza riserve e incondizionatamente. L'ultima cosa che vorrei fare è screditare il tuo modo di scrivere le canzoni. Spero che tu capisca".

