Taylor Swift batte tutti i record con il suo album "Evermore"

Leggi Anche Esce a sorpresa "Evermore" secondo album di Taylor Swift in sei mesi

Con "Evermore" e il singolo estratto "Willow", è diventata la prima e unica artista a debuttare contemporaneamente alla #1 della Billboard 200 e della Billboard Hot 100. Oltre a questo è anche la prima artista a posizionarsi alla #1 della Artist 100 Chart di Billboard per 45 settimane.

"Evermore" segue l’acclamato "Folklore" che era stato pubblicato la scorsa estate. Ad accompagnarla anche qui c'è lo stesso team del progetto precedente: Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery. Il primo singolo estratto, "Willow!, ha collezionato oltre 90 milioni di stream su Spotify e 50 milioni di view su YouTube. Del brano sono stati pubblicati anche la "Lonely witch version"”, la "Dancing with witch (Elvira remix)", la "The witch collection" e "Moonlit witch version".

Annuncio a sorpresa di Taylor Swift: esce il suo secondo album in sei mesi Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Folklore" ha rivelato il lato più intimo e autentico di Taylor Swift, e ha conquistato numerosi traguardi. Il disco nel giorno di debutto ha registrato 80.6 milioni di stream su Spotify, dove ha battuto il record di album di un’artista donna più ascoltato nelle prime 24 ore, e si è posizionato al primo posto in oltre 80 Paesi su iTunes. Il 24 luglio, giorno di uscita dell’album, il profilo Spotify della popstar ha registrato oltre 97.87 milioni di streaming, rendendola l’artista più ascoltata nel 2020 in un solo giorno. Nella sola prima settimana ha venduto più di 2 milioni di copie, conquistando il titolo di miglior debutto di un’artista, ha raggiunto la #1 della classifica Billboard 200 chart eBiggest Week of 2020. A oggi l’artista è l’unica nella storia della discografia ad aver venduto di sette propri album almeno mezzo milione di dischi in una settimana.

Già vincitrice di 10 Grammy, Taylor Swift si avvicina ai prossimi premi in programma il 15 marzo, come unaa degli artisti ad aver ricevuto più nomination, tutte nelle più importanti categorie tra cui “Song of the Year” e “Best Pop Solo Performance” per “cardigan”, “Album of the Year”, “Best Pop Duo” per “exile” feat. Bon Iver e “Best Pop Vocal Album”.

POTREBBE INTERESSARTI: