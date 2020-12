Esce a sorpresa "Evermore" secondo album di Taylor Swift in sei mesi

Taylor Swift fa un regalo a sorpresa per Natale ai suoi fan e a se stessa, per il suo 31esimo compleanno, che si terrà il 13 dicembre. La popstar ha infatti annunciato su Instagram l'uscita inattesa del suo nono album (il secondo in sei mesi), " Evermore" , considerato come una sorta di disco gemello di "Folklore" pubblicato solo pochi mesi fa.

Annuncio a sorpresa di Taylor Swift: esce il suo secondo album in sei mesi Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ispirata e superproduttiva in tempi di pandemia la Swift ha anche annunciato un singolo 'Willow' con un video, che sarà presentato dalla stessa cantante su YouTube durante un Q&A con i suoi fan.

"Devo annunciare con orgoglio", ha scritto la Taylor sui social: "che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un`era e

l`altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l`ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo", tra cui il trio rock al femminile Haim.

Leggi Anche Taylor Swift batte se stessa e disintegra tutti i record con "Folklore"

Uscito solo la scorsa estate e registrato in remoto durante la quarantena "Folklore" è schizzato

immediatamente in vetta alle classifiche in Usa e nel Regno Unito e ha valso alla Swift sei nomination per I Grammy, tra cui album dell'anno.

Come quello precedente, "Evermore" contiene 17 tracce, 15 più due bonus.