Agli American Music Awards trionfa Taylor Swift, ma lo show più "hot" è quello di JLo

La popstar però non si è presentata sul palco perché impegnata a ri-registrare parte della sua discografia, dopo che il suo ex manager Scooter Braun ha venduto i master dei suoi primi sei dischi.

Premiati con ben tre riconoscimenti ciascuno anche The Weekend, che si è presentato ed esibito con la faccia completamente fasciata e Justin Bieber, che con Shawn Mendes, si è esibito nel nuovo singolo "Monster".

Tra le presentatrici la prorompente Taraji P. Henson aiutata da Paris Hilton e Cara Delevingne, che hanno sfoggiato mise super sexy. Mentre Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno fatto il loro debutto in coppia sul red carpet. A presentare sul palco il rapper texano, 30, che ha cantato due brani assieme a Travis Barker è stata proprio l'attrice e sua compagna.

Questa la lista dei vincitori:

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Doja Cat

Collaboration of the Year: Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

Favorite Social Artist: BTS

Favorite Music Video: Taylor Swift, Cardigan

Favorite Male Artist (Pop-Rock): Justin Bieber

Favorite Female Artist (Pop-Rock): Taylor Swift

Favorite Duo or Group (Pop-Rock): BTS

Favorite Album (Pop-Rock): Harry Styles, Fine Line

Favorite Song (Pop-Rock): Dua Lipa, Don’t Start Now

Favorite Male Artist (Country): Kane Brown

Favorite Female Artist (Country): Maren Morris

Favorite Duo or Group (Country): Dan + Shay

Favorite Album (Country): Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

Favorite Song (Country): Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours e Maren Morris, The Bones

Favorite Male Artist (Rap-Hip Hop): Juice WRLD

Favorite Female Artist (Rap-Hip Hop): Nicki Minaj

Favorite Album (Rap-Hip Hop): Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Favorite Song (Rap-Hip Hop): Cardi B feat. Megan Thee Stallion, WAP

Favorite Male Artist (Soul-R&B): The Weeknd

Favorite Female Artist (Soul-R&B): Doja Cat

Favorite Album (Soul-R&B): The Weeknd, After Hours

Favorite Song (Soul-R&B): The Weeknd, Heartless

Favorite Male Artist (Latin): Bad Bunny

Favorite Female Artist (Latin): Becky G

Favorite Album (Latin): Bad Bunny, YHLQMDLG

Favorite Song (Latin): Karol G & Nicki Minaj, Tusa

Favorite Artist (Alternative Rock): Twenty One Pilots

Favorite Artist (Adult Contemporary): Jonas Brothers

Favorite Artist (Contemporary Inspirational): Lauren Daigle

Favorite Artist (EDM): Lady Gaga

Favorite Soundtrack: Birds of Prey: The Album

