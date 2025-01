SZA sfoggia le sue curve in vacanza, guarda che bikini

La classifica Usa degli album più venduti della settimana vede tornare in prima posizione SZA con "SOS", album vincitore del Grammy Award 2024 nella categoria “Best Progressive R&B Album” e anche primo disco della storia a trascorrere 100 settimane al numero 1 nella classifica degli album R&B di Billboard. Intanto l'artista ha condiviso alcuni sorprendenti scatti su Instagram dalla sua vacanza tropicale, lasciando poco all'immaginazione in un bikini succinto che mette in mostra tutte le sue curve, capelli ricci e un look glam tra collane e ciodoli. Nelle foto e video social, la 35enne cantante di "Nobody Gets Me Like You" è stata immortalata in Costarica in spiaggia, barca, nella natura, tra i boschi e in sauna.