Super Bowl, lo show alternativo di Kid Rock infiamma i conservatori

Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha più volte espresso il suo disappunto nei confronti della scelta della NFL. In uno dei suoi ultimi post ha definito l’ultimo intervallo del Super Bowl come uno dei peggiori di sempre, definendo incomprensibili le parole di Bad Bunny e criticando la coreografia che ha accompagnato l’esibizione, ritenuta "disgustosa, soprattutto per i bambini che hanno seguito l’evento negli Stati Uniti e nel resto del mondo”. Prima dell’evento, l’addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva affermato “penso che il presidente preferirebbe di gran lunga un’esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny" durante una conferenza.