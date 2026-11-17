La loro storia è cominciata lontano dai riflettori e, nonostante la fama internazionale di entrambi, è rimasta per lungo tempo particolarmente riservata. Suki Waterhouse e Robert Pattinson stanno insieme dal 2018, hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2023 e l'anno successivo sono diventati genitori di una bambina. Oggi condividono la vita familiare tra Londra e gli impegni professionali, ma non hanno ancora stabilito quando celebreranno le nozze. A raccontare qualcosa in più del rapporto è stata proprio Waterhouse, che in una recente intervista ha ammesso di non aver ancora iniziato a organizzare la cerimonia.