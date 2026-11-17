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La loro storia è cominciata lontano dai riflettori e, nonostante la fama internazionale di entrambi, è rimasta per lungo tempo particolarmente riservata. Suki Waterhouse e Robert Pattinson stanno insieme dal 2018, hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2023 e l'anno successivo sono diventati genitori di una bambina. Oggi condividono la vita familiare tra Londra e gli impegni professionali, ma non hanno ancora stabilito quando celebreranno le nozze. A raccontare qualcosa in più del rapporto è stata proprio Waterhouse, che in una recente intervista ha ammesso di non aver ancora iniziato a organizzare la cerimonia.
Le indiscrezioni su un possibile matrimonio segreto tra l'attrice e il protagonista di The Batman, nonché futuro James Bond, circolano da tempo. Le dichiarazioni più recenti di Suki Waterhouse, però, suggeriscono che la coppia non abbia ancora definito i propri progetti. Intervistata da The Times, la cantante ha spiegato che al momento non esiste un programma concreto per le nozze e che, in ogni caso, non si celebreranno prima della fine del 2026.
Waterhouse ha anche lasciato intendere quale potrebbe essere la formula scelta: "O faremo le cose in grande oppure niente". Se lei e Pattinson decideranno di sposarsi, dunque, l'idea sarebbe quella di organizzare una festa importante, senza badare troppo alle spese.
La relazione tra Waterhouse e Pattinson è iniziata nel 2018. I due si sarebbero conosciuti alcuni mesi prima di essere fotografati insieme, durante una serata a Los Angeles organizzata per giocare a un gioco da tavolo. In quell'occasione, secondo il ricordo dell'attrice, si erano trovati a ridere continuamente, tanto da essere separati dagli altri partecipanti perché troppo rumorosi. Tra i presenti anche Al Pacino, Javier Bardem e Penélope Cruz.
Il primo avvistamento pubblico risale invece al 30 luglio 2018, quando i fotografi li sorpresero a Londra. Dopo aver guardato un film, i due si erano spostati al Soho House per bere qualcosa. Le immagini li mostravano mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi durante il tragitto.
All'inizio la relazione sembrava ancora senza particolari impegni. Nell'agosto di quell'anno, una fonte citata da E! parlava di una frequentazione non esclusiva e ricordava che Pattinson aveva da poco concluso una relazione con la cantante FKA Twigs (nome d'arte di Tahliah Debrett Barnett) durata tre anni. Nei mesi successivi, però, altri avvistamenti a Londra e Los Angeles contribuirono a confermare che il rapporto stava proseguendo. Nell'agosto 2019 i due celebrarono il primo anniversario, mentre nel 2020 trascorsero insieme anche il periodo del lockdown nella casa londinese presa in affitto per l'attore durante le riprese di The Batman.
Fin dall'inizio, Pattinson e Waterhouse hanno cercato di mantenere la relazione lontana dall'attenzione pubblica. Nell'aprile 2019, quando il Sunday Times gli chiese di parlare della fidanzata, l'attore spiegò perché preferisse non raccontare troppo della propria vita sentimentale. Secondo lui, rendere pubblici certi aspetti di una relazione rischia di privarli della loro intimità: un estraneo non si sentirebbe autorizzato a interrogare una coppia per strada, eppure la presenza dei fotografi finisce per trasformare anche un gesto spontaneo in una sorta di esibizione.
Nel febbraio 2022, durante la promozione di The Batman, l'attore aveva raccontato alcuni episodi della loro convivenza. Aveva spiegato, per esempio, che un consiglio della fidanzata lo aveva convinto a cambiare la location scelta per un'intervista con GQ. In un'altra occasione aveva raccontato divertito di come Waterhouse avesse intrattenuto a lungo un tecnico venuto a riparare la caldaia, dopo aver scoperto la sua passione per i fumetti DC. Pattinson aveva anche ricordato la reazione emotiva della compagna alla visione del film: vederla commossa durante una scena lo aveva colpito più di quanto si aspettasse.
Con il passare degli anni, il legame è diventato sempre più solido. Nel febbraio 2023 Waterhouse aveva raccontato al Times di essere sorpresa dalla felicità che provava dopo quasi cinque anni insieme. I due vivevano a Londra e, secondo l'attrice, non trascorrevano quasi mai lunghi periodi separati. A fare funzionare la relazione erano soprattutto la comunicazione e la complicità: ricevere un messaggio di Pattinson continuava a renderla felice e lo considerava una persona capace di farla ridere.
Nel dicembre dello stesso anno, Waterhouse era stata fotografata con un anello di diamanti all'anulare sinistro, alimentando le voci sul fidanzamento. Nel frattempo, la coppia aveva iniziato a comparire più spesso in occasioni pubbliche: nel dicembre 2022 aveva debuttato insieme sul red carpet durante una sfilata Dior a Giza, in Egitto, mentre nel maggio 2023 aveva partecipato al Met Gala.
Un altro momento importante era arrivato nel novembre 2023, quando Waterhouse aveva annunciato durante un concerto in Messico di essere incinta. La cantante aveva scelto un abito scintillante che lasciava intravedere il pancione, scherzando con il pubblico sul tentativo di distrarre l'attenzione da quella novità. Pochi giorni dopo aveva condiviso sui social una fotografia che confermava la gravidanza.
La prima figlia di Waterhouse e Pattinson è nata alla fine di marzo 2024. La coppia non ha mai reso pubblici il nome e la data di nascita della bambina, né ha diffuso ulteriori dettagli personali. Nell'aprile successivo la cantante aveva condiviso una prima immagine della piccola, accompagnandola con un breve messaggio di benvenuto. Durante la sua esibizione al Coachella, il 12 aprile, aveva poi rivelato che si trattava di una femmina.
Nei mesi successivi entrambi hanno raccontato, con poche ma significative dichiarazioni, come la genitorialità abbia cambiato le loro abitudini. Nel giugno 2024, Pattinson aveva descritto la figlia come una bambina già dotata di una personalità riconoscibile, nonostante avesse appena tre mesi. Aveva anche spiegato di aver programmato una permanenza molto breve a Parigi proprio per poter tornare rapidamente dalla famiglia.
Waterhouse, intervistata da British Vogue nel luglio 2024, aveva raccontato che la gravidanza era stata una decisione condivisa: a un certo punto lei e Pattinson si erano guardati, riconoscendo di essere pronti quanto avrebbero mai potuto esserlo. L'attore le aveva preparato una playlist rap da ascoltare durante il parto e, secondo la cantante, si era dimostrato un compagno particolarmente presente. "È il padre che avrei potuto desiderare", aveva detto, descrivendo il rapporto tra lui e la bambina come una vera storia d'amore.
Anche Pattinson ha parlato più volte dell'esperienza di diventare padre. Nel maggio 2025, durante il Festival di Cannes, aveva spiegato che la nascita della figlia gli aveva dato nuove energie e stimoli, cambiando il suo approccio al lavoro. In un'intervista a GQ nel gennaio 2026 aveva poi ammesso di non essere mai stato particolarmente interessato ai bambini prima di diventare genitore, mentre adesso trascorrere il tempo con la figlia è per lui una delle esperienze più divertenti. Ha raccontato anche quanto sia difficile allontanarsi da lei: dopo dieci giorni lontano, ha spiegato, la separazione comincia a farsi sentire persino fisicamente.
Prima delle relazioni con FKA Twigs e Suki Waterhouse, Robert Pattinson era stato a lungo legato a Kristen Stewart, conosciuta sul set della saga di "Twilight". I due attori si innamorarono durante le riprese dei film, cominciate nel 2008, dando vita a una storia che attirò l'attenzione dei fan ben oltre il successo cinematografico. La relazione, caratterizzata da alcuni momenti di crisi e riavvicinamento, si interruppe definitivamente nel maggio 2013. La rottura arrivò dopo la diffusione, nell'estate del 2012, delle immagini di Stewart insieme al regista Rupert Sanders. L'attrice si scusò pubblicamente con Pattinson, definendolo la persona che amava di più, e i due tentarono successivamente di ricucire il rapporto. Senza però riuscirci. In un'intervista del 2014, Pattinson evitò di attribuire colpe alla ex compagna, liquidando la vicenda con una riflessione sulla giovane età di entrambi: "Capitano queste cose, sai? Sono cose normali tra ragazzi. E, sinceramente, a chi importa?".