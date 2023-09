Ha rivelato infatti di aver perso la capacità di camminare dopo che gli è stata diagnosticata una rara malattia autoimmune. In un post su Instagram, il musicista alt folk americano ha affermato di soffrire della sindrome di Guillain-Barrè, in cui il sistema immunitario attacca i nervi. "Il mese scorso mi sono svegliato una mattina e non potevo camminare", ha scritto l'autore di album come "Illinois" e "Michigan" e del brano "Mystery Of Love", presente nella colonna sonora del film "Chiamami col tuo nome" di Guadagnino. La foto che accompagna il post lo mostra su una sedia a rotelle.

La notizia Sufjan Stevens ha raccontato in un lungo post sui social e sul suo sito cosa gli è successo: "Le mie mani, braccia e gambe erano intorpidite e formicolio e non avevo forza, sensibilità, mobilità". "Fortunatamente c’è una cura. Ho trascorso circa due settimane bloccato in un letto, mentre i miei medici facevano di tutto per tenermi in vita e stabilizzare le mie condizioni. Devo loro la vita”, ha aggiunto.

Il cantautore, tra i più celebri negli anni 2000 per i suoi arrangiamenti delicati e i testi poetici, ha raccontato che suo fratello lo ha portato in ospedale, dove è stato sottoposto a una serie di test, tra cui risonanza magnetica, Tac e rachicentesi, prima che i medici potessero diagnosticare la sua condizione. Il cantante ha spiegato ai fan che la mancanza di promozione del suo nono album in studio era dovuta all'improvvisa insorgenza della sua condizione medica. "Sono solo alla seconda settimana di riabilitazione, ma sta andando molto bene e sto lavorando davvero duramente per rimettermi in piedi", ha detto. "Mi impegno a migliorare, sono di buon umore e sono circondato da una squadra davvero fantastica.