Gli Suede annunciano l'album "Antidepressants": fuori il singolo "Disintegrate"

Suede Takeover rappresenta un momento simbolico di chiusura del cerchio, poiché la band torna al Southbank Centre per la prima volta dal 2002, quando si esibì alla Royal Festival Hall in occasione del Meltdown di David Bowie. Queste performance vedranno i Suede reinventare completamente il loro show dal vivo, andando oltre il formato tradizionale del concerto rock. Brett Anderson ha dichiarato: "Aspettatevi vecchie canzoni, nuove canzoni, canzoni prese in prestito, canzoni malinconiche, dramma, melodia, rumore, sudore e un paio di sorprese". Suede Takeover inizierà alla Royal Festival Hall il 13 e 14 settembre con due set a sorpresa, in cui la band proporrà i suoi classici amatissimi, hit e brani inediti. Il 17 settembre si esibiranno nella Purcell Room per una serata inedita e intima, completamente unplugged. La residency si concluderà il 19 settembre nella Queen Elizabeth Hall, con il primo vero concerto orchestrale da headliner dei Suede, in collaborazione con la Paraorchestra.