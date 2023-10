Durante uno showcase all’Ex Macello di Milano la band torinese ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Pugno di sabbia" , esibendosi su un palco montato su un ring. Il brano anticipa il loro decimo album, previsto per il 2024, e sarà in scaletta nelle date dei nuovi concerti, lanciate proprio durante il live del quintetto. Appuntamento ad aprile 2024 in sette città.



Subsonica, lo showcase live a Milano Tra mura industriali dell’Ex Macello di Milano i Subsonica si sono esibiti su un ring e hanno ripercorso 27 anni di carriera, suonando un singolo per ogni album pubblicato e raccontando di volta in volta il momento storico legato al loro percorso. In coda è arrivata "la prima" dal vivo di "Pugno di sabbia", trainata da una chitarra distorta e rock. Un brano che avevano presentato su Instagram: "Ripartiamo energici, pronti a risalire sul ring" e che parla di “un passato che non passa mai” e "un futuro che non troverai", come canta Samuel, e vuole riflettere sull’Italia di oggi.

La scaletta Samuel, Boosta, Max Casacci, Ninja e Vicio hanno regalato un excursus dei loro singoli, partendo dal 1997 con "Istantanee" tratto dall’eponimo esordio. Segue "Colpo di Pistola" del 1999 tratta da "Microchip emozionale". Nel 2002 arriva "Amorematico" da cui propongono "Nuvole Rapide" a cui segue "Abitudine" del 2005 da "Terrestre". Il concerto continua con "Glaciazione", da "L’eclissi” del 2007 seguita da "Il diluvio", estratta da "Eden", 2011 e "Lazzaro" da "Una nave in una foresta", 2014. Il penultimo pezzo è "Bottiglie rotte", preso da "8" del 2018". Arriva in chiusura l'attesa novità "Pugno di Sabbia".

Il nuovo singolo Dal 20 ottobre sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Pugno di Sabbia”, il primo singolo del nuovo progetto discografico. Il titolo si riferisce simbolicamente a quello che ci resta in mano quando, ancorati a un passato che non passa, cerchiamo di combatterne ombre e fantasmi senza mai cambiare percezione e prospettive. Rimanendo intrappolati.

I Subsonica raccontano: "Dopo 27 anni di storia in una band ognuno di noi ha imparato a conoscere l’altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. A proposito di tempo l’appuntamento che si avvicina è importante: quello con il decimo album, che abbiamo voluto interpretare al massimo delle capacità, mettendo a disposizione anche il frutto delle singole esperienze, per realizzare un disco che in questo momento sentiamo fondamentale”. Durante la loro carriera, i Subsonica hanno visto il mondo cambiare radicalmente più volte, ma mantenendo la percezione di ciò che non cambierà mai. Per esempio il live "vissuto come momento di fortissima connessione tra di noi e tra noi e il resto delle persone che, seguendoci, scelgono di fare parte di una storia che continua a essere scritta su ogni palco, a ogni singolo e irripetibile concerto".





Subsonica, Italia tour di Samuel e compagni: i concerti Il loro tour prenderà il via il 3 aprile a Mantova e si proseguirà il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile - a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino.