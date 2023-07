Corona Sunsets Festival: appuntamento al tramonto con musica, arte e progetti green

Oltre al palinsesto musicale, Corona Sunsets Festival World Tour proporrà, tante attività da scoprire e sperimentare. Per entrare nel mood del Festival saranno presenti postazioni di Hair Lab (in collaborazione con L’Oréal Professionnel Paris e il gruppo Class Hair) che proporranno ai partecipanti acconciature speciali, trecce e morbide onde, e di Make Up Lab, per realizzare un trucco iconico, perfetto per essere immortalato.

Attenzione all'ambiente

Per il Corona Sunsets Festival World Tour, Corona ha collaborato con il partner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli NGO awards. Oltre a gestire responsabilmente i rifiuti e a eliminare la plastica monouso, un Eco-Village ospiterà attività e partner legati al mondo della sostenibilità. Sarà ad esempio possibile dare sfoggio della propria creatività realizzando le originali seed bomb, palline di polvere di argilla e semi di fiori selvatici che possono essere portate ovunque e lasciate fiorire su un campo o un giardino. Sarà poi presente SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma i materiali di scarto in opere d’arte e di design: un’intera area relax sarà allestita con i suoi pezzi d’arredo. ZeroW, piattaforma etica che combatte la creazione di rifiuti nell'industria della moda, esporrà invece una selezione di prodotti upcycled realizzati dai designer del gruppo. Sequal Initiative, comunità che collabora per contribuire alla pulizia dei nostri oceani, sarà presente con workshop dedicati al tema della pulizia dei mari e alla sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica. ArtInsolite (rassegna collaterale ideata da Teatro del Silenzio sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini) vedrà presenti gli artisti di questa edizione 2023, quali David Pompili e Luca Bellandi, che realizzeranno delle maxi opere d’arte live, e Gianni Lucchesi, che esporrà le proprie sculture. Opere degli stessi artisti saranno visitabili anche nel piccolo borgo di Lajatico.