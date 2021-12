"Spider-Man: No Way Home" inarrestabile: è il primo film a superare il miliardo di dollari in era Covid

"Spider-Man: No Way Home" non sbaglia un colpo e prosegue inarrestabile la sua corsa, diventando il primo film a incassare un miliardo di dollari al botteghino nell'era della pandemia. In soli dodici giorni dall'uscita nelle sale la pellicola interpretata da Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch si è conquistata la palma di titolo più visto del 2021.

L'ultimo film a raggiungere un miliardo di dollari al botteghino in tutto il mondo era stato "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", uscito a dicembre 2019, poco prima che la pandemia scoppiasse.



Durante il suo weekend di apertura, "Spider-Man: No Way Home" aveva già battuto un altro record al botteghino nazionale con l'incasso migliore per un film nel 2021: 253 milioni di dollari.

E la pellicola di Jon Watts è anche il terzo miglior film d'apertura di sempre dietro a "Avengers: Endgame" (357,1 milioni di dollari) e "Avengers: Infinity War" (257,7 milioni di dollari).



Terzo capitolo della serie, cominciata nel 2017 con "Spider-Man: Homecoming", a cui è seguito nel 2019 "Spider-Man: Far from Home", "Spider-Man: No Way Home" continua a seguire le vicende di Peter Parker dopo che la sua vera identità è stata rivelata. Nel cast del film anche molti dei villain più amati dei precedenti film dal Dottor Octopus a Green Goblin, Electro, Lizard e l’Uomo Sabbia.



Parker tenta di cambiare il corso della storia con l'aiuto del Dr. Strange (Cumberbatch), ma i due incontrano un grosso intoppo quando aprono accidentalmente il Multiverso, dando libero sfogo ai cattivi delle realtà alternative.

