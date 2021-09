Tom Holland, auguri speciali a Zendaya: la conferma della loro storia d'amore?

Nel giorno del 25esimo compleanno di Zendaya , Tom Holland ha pubblicato su Instagram un tenero selfie dal camerino del set di "Spider-Man: No Way Home" , che lo ritrae con indosso il costume da Uomo Ragno a fianco alla compagna. La loro è una relazione ormai acclarata, dopo un bacio rubato da un paparazzo e una recente uscita pubblica. A suffragare il tutto anche il messaggio dell'attore: "Alla mia MJ, il più felice dei compleanni. Fammi uno squillo quando sei sveglia".

Leggi Anche Zendaya e Tom Holland: la coppia di Spiderman si ama davvero

Sicuramente quel "Alla mia Mj" (il nome di Zendaya nella saga di Spider-Man) ha tolto gli ultimi dubbi ai fan. I due attori si sono conosciuti sul set di "Spider-Man: Homecoming" nel 2017. Sul grande schermo la loro storia d'amore esce allo scoperto piano piano nei primi due film sull'Uomo Ragno con Tom Holland (in attesa del terzo, in arrivo). E intanto anche lontano dallo schermo sembra che la coppia funzioni, nonostante i due abbiano più volte negato rumor su un loro coinvolgimento sentimentale, anzi spesso scherzandoci su durante le interviste.

A luglio poi sono state diffuse dalla stampa americana alcune foto che li mostravano mentre si scambiavano un bacio all'interno dell'auto dell'attore. Poi hanno presenziato al matrimonio di amici, dove sono stati immortalati da altri invitati e le immagini hanno fatto il giro dei social.

Tom Holland era tornato single dopo una relazione con Olivia Bolton, mentre Zendaya era stata avvistata più di una volta accanto a Jacob Elordi, sua co-star in Euphoria. Intanto rivedremo presto i due attori sul grande schermo che torneranno nei panni di Peter Parker e MJ in "Spider-Man: No Way Home", in uscita il 17 dicembre. Un film tanto atteso dai fan del cinecomic che il trailer uscito da pochi giorni ha stabilito un record mondiale, superando nelle prime ventiquattro ore il numero di visualizzazioni ottenute dal trailer di "Avengers: Endgame" che deteneva il primato.