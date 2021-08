"Spider-Man: No Way Home", primo trailer del nuovo cinecomic tra multiverso e grandi ritorni

E' stato finalmente diffuso online il primo trailer dell'attesissimo "Spider-Man: No Way Home" , il cinecomic di Jon Watts con Tom Holland per la terza volta nei panni dell’Uomo Ragno. Il film vede il ritorno di volti e personaggi storici dell' Universo cinematografico Marvel come il Doctor Octopus di Alfred Molina , Jamie Foxx e J.K. Simmons, oltre a Benedict Cumberbatch che riprende il ruolo di Doctor Strange.

Dopo gli eventi di "Spider-Man: Far From Home", l’identità segreta di Peter Parker è ormai nota a tutto il mondo per lo svelamento da parte di Mysterio. Gli eventi della storia riprendono direttamente da qui: la vita del protagonista è diventata molto complessa, al punto da chiedere aiuto a Doctor Strange. Ma qualcosa va storto quando lo stesso Strange mette in atto il suo incantesimo: i due si ritrovano così a fare i conti con il multiverso.

Il trailer non dà ancora una risposta definitiva sulle incessanti indiscrezioni che vedrebbero Toby Maguire e Andrew Garfield (interpreti di Spider-Man nei film di Sam Raimi e Marc Webb) tornare nel loro ruolo in altre linee temporali. Intanto però la clip rivela il ritorno di due personaggi conosciuti: si sente chiaramente la risata di Goblin (appare anche la sua "bomba zucca"), ed entra in scena il Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina (visto in "Spider-Man 2" del 2004).

Il film uscirà nei cinema il 17 dicembre, posizionandosi dopo il lancio di altri due film dell'MCU in arrivo: "Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli", previsto per il 3 settembre, e "The Eternals" al cinema dal 5 novembre.