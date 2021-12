"Spider-Man: No Way Home" guida gli incassi record del weekend pre-natalizio

IPA

Weekend da record per gli incassi dei cinema italiani nel fine settimana prenatalizio (dal 16 al 19 dicembre). Al botteghino sono stati strappati biglietti per oltre 11,8 milioni di euro, registrando un incremento del +404% rispetto alla settimana precedente. A guidare la volata è stato "Spider-Man: No Way Home" che ha registrato cifre eccezionali per essere in piena pandemia: in cinque giorni di programmazione ha ottenuto ben 8.2 milioni di euro.