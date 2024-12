Snoop Dogg di nuovo insieme a Dr. Dre per il nuovo album "Missionary"

L'interazione tra Dre e Snoop non ha perso un colpo. “Questa è la migliore musica che abbia mai registrato”, ha dichiarato Dre in una recente intervista. “Siamo migliori insieme. C'è amore e rispetto. Possiamo metterci lì e divertirci a essere creativi e a sperimentare”. “È come se fossi di nuovo uno studente”, ha aggiunto Snoop all'Associated Press. “Ho la possibilità di tornare a scuola... e lasciare che lui mi porti in viaggio e mi faccia scoprire posti in cui non sono mai stato”. Per due amici decennali non ci sono state date di consegna obbligate. Non ci sono stati boss di case discografiche che urlavano per avere un singolo fuori il prima possibile. Nessun algoritmo che dettasse il suono. I due sono semplicemente entrati in studio e, come dice Dre, “abbiamo iniziato a giocare e il risultato è diventato sempre migliore”. E come racconta Snoop: “Mi tira fuori il meglio perché è attento a tutto ciò che dico, come lo comunico, alla fottuta musica e al concept delle canzoni”.