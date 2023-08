Sinead O'Connor, folla e amici famosi ai funerali musulmani

In prima fila a onorarla i colleghi e connazionali Bono, The Edge e Bob Geldof

La cantante è stata sepolta con un funerale musulmano, accompagnata nell'ultimo viaggio dai suoi fan che hanno invaso le strade della sua città natale Bray , per onorarla e far risuonare la sua musica. A porgerle l'ultimo saluto durante la cerimonia privata il presidente dell'Irlanda Michael D Higgins, gli U2 Bono, The Edge e Adam Clayton, e il cantante dei Boomtown Rats Bob Geldof.

Il presidente dell'Irlanda e gli U2 alla cerimonia privata La sua bara ha percorso le strade di Bray, attorniata da oltre tremila ammiratori riuniti per piangere la star sulle note del suo successo "Nothing Compares to U". La famiglia della cantante, scomparsa all'età di 56 anni, ha tenuto questa mattina una cerimonia commemorativa privata alla presenza del presidente dell'Irlanda, Michael D Higgins, e dei membri degli U2 Bono, The Edge e Adam Clayton. In prima fila anche il cantante dei Boomtown Rats Bob Geldof, che ha poi seguito il corteo in un taxi bianco ed era accanto alla tomba mentre veniva sepolta.

"Ha portato gioia a innumerevoli persone" L'elogio di Sinead recitava "ha sofferto più della sua parte di difficoltà e avversità". L'imam Shaykh Dr Umar Al-Qadri ha poi aggiunto: "Era dotata di una voce che ha commosso una generazione di giovani, poteva far piangere gli ascoltatori con la sua risonanza ultraterrena. La voce di Sinead portava con sé un sottofondo di speranza, che poteva far ritrovare la strada di casa. Il popolo irlandese ha da tempo trovato conforto nel canto dalle sofferenze di questa dimora inferiore e Sinead non ha fatto eccezione. Condividendo quel conforto, ha portato gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo".