Saranno funerali pubblici, anzi, per l'occasione la famiglia dell'artista scomparsa il 26 luglio a Londra, ha richiesto ai fan un vero e proprio "corteo d'amore" per accompagnare la bara di Sinead fino al luogo della sepoltura.

L'ultimo saluto a Sinead O'Connor si terrà martedì 8 agosto a Bray , in Irlanda, dove la O'Connor ha vissuto per quindici anni.

Sinead O'Connor verrà dunque sepolta nella sua Irlanda. Fino all'ultimo l'ipotesi era rimasta in dubbio dal momento che dopo la morte, avvenuta a Londra, non erano filtrate notizie ufficiali sulle esequie. Invece sarà proprio quella Bray che è stata a lungo la sua casa.

In un comunicato diffuso a nome della famiglia O'Connor, è stato lanciato un vero e proprio appello ai fan perché accompagnino la cantante nel suo ultimo viaggio. L'appuntamento è stato fissato per le 10:30 di martedì mattina sul lungomare di Bray. Il corteo funebre percorrerà il lungomare, partendo dall'Harbour Bar e proseguendo fino all'altra estremità di Strand Road, la strada in cui si trovava la casa di Sinead. Dopodiché da lì si proseguirà verso una cerimonia di sepoltura privata. "Sinead amava vivere a Bray e le persone che vi abitavano - si legge nel comunicato -. Con questa processione, la sua famiglia desidera riconoscere l'effusione di amore per lei da parte della gente di Wicklow e non solo, da quando è partita la settimana scorsa per andare in un altro posto. I Gardai (componenti della polizia della Repubblica d'Irlanda - ndr) hanno chiesto alle persone di radunarsi - chiude la nota -, se vogliono dare l'ultimo saluto alla cantante, dalle 10.30 di martedì sul lungomare di Bray".