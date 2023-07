Sinead O'Connor: il cordoglio social di amici e colleghi

La morte di Sinead O'Connor ha scosso il mondo della musica e sono tantissimi gli artisti che in queste ore stanno condividendo via social il loro ricordo.

Leggi Anche Quando Sinead O'Connor strappò la foto di Papa Giovanni Paolo II

Anche i Garbage hanno salutato con dolore la prematura scomparsa di un'icona della loro generazione: "Abbiamo il cuore spezzato. Questo mondo disgustoso l'ha spezzata e ha continuato a spezzarla. Buona fortuna cara fragile colomba. Grazie per tutta la bellezza e tutti i saggi insegnamenti che ci hai offerto. Non ti auguro altro che pace e ti ameremo per sempre".

Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, l'ha ricordata citando il famoso gesto della foto strappata di Papa Giovanni Paolo II: "Fieramente onesta, dolce e divertente, aveva talento in modi che non sono sicuro capisse completamente. Ma Sinead è unica come figura della nostra generazione perché è sempre stata fedele alla voce penetrante dentro e fuori. E per questo la ammirerò e la rispetterò sempre. E non dimenticate mai che è stata cancellata per un atto di semplice resistenza. Il suo crimine? Strappare una foto".