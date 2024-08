Di recente l'attrice ha anche confessato, in un'intervista a Hollywood Reporter, di come l'ictus nel 2001 l'abbia costretta ad allontanarsi da Hollywood per anni per riprendersi completamente. L'attrice di "Basic Instinct", 66 anni, ha rivelato che alcune persone in quel periodo di difficoltà hanno approfittato di lei, sottraendole milioni di dollari che aveva risparmiato insieme ad altri oggetti personali.

"La gente si è approfittata di me in quel periodo. Avevo risparmiato 18 milioni di dollari grazie a tutto il mio successo, ma quando sono tornata a controllare il mio conto in banca, erano tutti spariti. Il mio frigorifero, il mio telefono: tutto era a nome di altre persone. Non avevo soldi", ha raccontato l'attrice.