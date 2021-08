Il dramma di Sharon Stone: il suo nipotino non ce l'ha fatta

Instagram

River William Stone non ce l'ha fatta. Il nipotino di Sharon Stone è morto dopo che nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate. Avrebbe compiuto un anno l'8 settembre. Nei giorni scorsi l'attrice aveva raccontato la sua storia invitando tutti a pregare per lui. La Stone, che era a Venezia a girare uno spot per Dolce&Gabbana, era rientrata negli Stati Uniti ieri perché la situazione era precipitata.