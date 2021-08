Sharon Stone: "Il mio nipotino è in gravi condizioni, pregate per lui"

"Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo". Sharon Stone è disperata. L'attrice, in vacanza a Venezia, ha pubblicato su Instagram una foto del bimbo intubato e ha chiesto ai follower di pregare per il bimbo.